Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
High Potential
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Q&A
Filming Locations: High Potential
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Pilot
Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
8 March 2023 - 28 March 2023
25 March 2024 - October 2024
19 May 2025 - 25 November 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree