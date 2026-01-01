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Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Golden Globes, USA 2017
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best International
Winner
BAFTA Awards 2017
Best International
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best American Story
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
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