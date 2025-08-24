Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Dexter: Original Sin
Articles
Статьи о сериале «Dexter: Original Sin»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Dexter: Original Sin»
All info
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
То ли приквел, то ли сиквел с флешбеками на экран так и не вернется.
1 comment
24 August 2025 19:05
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Похоже, что Майкл С. Холл с нами надолго.
1 comment
25 July 2025 13:46
Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему
Наличие звезд «Игры престолов» и «Во все тяжкие» проекту явно пойдет на пользу.
2 comments
30 May 2025 09:25
Смотреть больно и грустно: в сериале «Декстер: Первородный грех» дыр в сюжете больше, чем в швейцарском сыре
Поклонники оригинального шоу явно не мечтали о таком продолжении.
Write review
2 February 2025 21:30
Главный злодей в «Баффи — истребительнице вампиров» был рядом с самой первой серии — но никто не заметил
Сериал хитрил со зрителем, выдавая плохого парня за хорошего.
4 comments
13 December 2024 08:27
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree