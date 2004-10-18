Menu
Contra viento y marea Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Contra viento y marea

  • Colima, Mexico

Filming Dates

  • 18 October 2004 - 30 December 2005
