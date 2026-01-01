Menu
Kinoafisha TV Shows Lethal Weapon Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Lethal Weapon

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Cole's motel room
Safari Inn - 1911 W. Olive Avenue, Burbank, California, USA
Murtaugh's house
4720 Yarmouth Avenue, Encino, Los Angeles, California, USA
Studio
Stage 29, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
McNeile's house
4725 Yarmouth Avenue, Encino, Los Angeles, California, USA
Murtaugh's house - 1st season
3816 Longridge Avenue, Van Nuys, California, USA
