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Austin & Ally
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Filming locations
Filming Locations: Austin & Ally
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Studio
Hollywood Center Studios - 1040 N. Las Palmas Avenue, Hollywood, Los Angeles, California, USA
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B-Roll
Irvine, California, USA
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Filming Dates
15 August 2011
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