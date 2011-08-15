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Kinoafisha TV Shows Austin & Ally Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Austin & Ally

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Studio
Hollywood Center Studios - 1040 N. Las Palmas Avenue, Hollywood, Los Angeles, California, USA
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B-Roll
Irvine, California, USA
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Filming Dates

  • 15 August 2011
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