Love Alarm 2019 - 2021 season 1

Love Alarm season 1 poster
Joahamyeon Ullineun 18+
Original title Season 1
Season premiere 22 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Love Alarm" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Уведомления о любви» события разворачиваются в современном южнокорейском городе. Программисты разрабатывают уникальное приложение, которое оповещает пользователей о том, что они симпатичны кому-то поблизости. Конкретного влюбленного в них человека приложение не указывает. Ким Джоджо испытывает первую юношескую любовь, в то же время справляясь с личными невзгодами. При этом, в отличие от своих друзей, Ким Джоджо старается думать о более важных вещах, чем свидания. Вернувшись из другой страны, Хван Сон О отправляется к Ли Хе Ён, чтобы выяснить, испытывает ли Хе Ён эмоции к ДжоДжо. Чан Иль Шик дерется с Сон О и Хе Ён.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.5 IMDb

"Love Alarm" season 1 list of episodes.

Episode 1
22 August 2019
Episode 2
22 August 2019
Episode 3
22 August 2019
Episode 4
22 August 2019
Episode 5
22 August 2019
Episode 6
22 August 2019
Episode 7
22 August 2019
Episode 8
22 August 2019
