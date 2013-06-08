В 1-м сезоне сериала «Сэм и Кэт» Саманта Пакетт, насмотревшись на бизнес-успехи своей лучшей подружки Карли, решает последовать ее примеру и тоже начать собственное дело. Но она боится вступать во взрослую жизнь в одиночку, поэтому предлагает сотрудничество еще одной подруге – скромной и милой Катарине Валентайн. Теперь Сэм и Кэт – начинающие сиделки, которые готовы за умеренную плату позаботиться о чьих-нибудь пожилых родственниках, животных или детях. Их первым заданием оказывается присмотр за старенькой бабушкой Кэт, а затем под их опеку попадают очаровательные британские девочки-близняшки.