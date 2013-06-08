Menu
Sam & Cat 2013 - 2014, season 1

Sam & Cat season 1 poster
Sam & Cat 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 35
Runtime 17 hours 30 minutes
"Sam & Cat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сэм и Кэт» Саманта Пакетт, насмотревшись на бизнес-успехи своей лучшей подружки Карли, решает последовать ее примеру и тоже начать собственное дело. Но она боится вступать во взрослую жизнь в одиночку, поэтому предлагает сотрудничество еще одной подруге – скромной и милой Катарине Валентайн. Теперь Сэм и Кэт – начинающие сиделки, которые готовы за умеренную плату позаботиться о чьих-нибудь пожилых родственниках, животных или детях. Их первым заданием оказывается присмотр за старенькой бабушкой Кэт, а затем под их опеку попадают очаровательные британские девочки-близняшки.

"Sam & Cat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
#Pilot
Season 1 Episode 1
8 June 2013
#FavoriteShow
Season 1 Episode 2
15 June 2013
#TheBritBrats
Season 1 Episode 3
22 June 2013
#NewGoat
Season 1 Episode 4
29 June 2013
#TextingCompetition
Season 1 Episode 5
13 July 2013
#BabysitterWar
Season 1 Episode 6
20 July 2013
#GoomerSitting
Season 1 Episode 7
27 July 2013
#ToddlerClimbing
Season 1 Episode 8
3 August 2013
#MommaGoomer
Season 1 Episode 9
10 August 2013
#BabysittingCommercial
Season 1 Episode 10
14 September 2013
#RevengeOfTheBritBrats
Season 1 Episode 11
21 September 2013
#MotorcycleMystery
Season 1 Episode 12
28 September 2013
#SecretSafe
Season 1 Episode 13
5 October 2013
#OscarTheOuch
Season 1 Episode 14
12 October 2013
#DollSitting
Season 1 Episode 15
19 October 2013
#PeezyB
Season 1 Episode 16
2 November 2013
#SalmonCat
Season 1 Episode 17
9 November 2013
#Twinfection
Season 1 Episode 18
16 November 2013
#MyPoober
Season 1 Episode 19
23 November 2013
#MadAboutShoe
Season 1 Episode 20
30 November 2013
#MagicATM
Season 1 Episode 21
4 January 2014
#Lumpatious
Season 1 Episode 22
11 January 2014
#TheKillerTunaJump: #Freddie #Jade #Robbie
Season 1 Episode 23
18 January 2014
#YayDay
Season 1 Episode 24
20 January 2014
#BrainCrush
Season 1 Episode 25
8 February 2014
#BlueDogSoda
Season 1 Episode 26
15 February 2014
#BlooperEpisode
Season 1 Episode 27
22 February 2014
#FresnoGirl
Season 1 Episode 28
15 March 2014
#StuckInABox
Season 1 Episode 29
22 March 2014
#SuperPsycho
Season 1 Episode 30
29 March 2014
#DroneBabyDrone
Season 1 Episode 31
12 April 2014
#FirstClassProblems
Season 1 Episode 32
26 April 2014
#KnockOut
Season 1 Episode 33
7 June 2014
#WeStealARockStar
Season 1 Episode 34
12 July 2014
#GettinWiggy
Season 1 Episode 35
17 July 2014
