Victorious 2010 - 2013, season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
Victorious
12+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
22 September 2012
Production year
2012
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
6.9
Rate
11
votes
7
IMDb
"Victorious" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Wanko's Warehouse
Season 4
Episode 1
22 September 2012
The Hambone King
Season 4
Episode 2
29 September 2012
Opposite Date
Season 4
Episode 3
13 October 2012
Three Girls and a Moose
Season 4
Episode 4
20 October 2012
Cell Block
Season 4
Episode 5
24 November 2012
Tori Fixes Beck and Jade
Season 4
Episode 6
1 December 2012
One Thousand Berry Balls
Season 4
Episode 7
8 December 2012
Robbie Sells Rex
Season 4
Episode 8
15 December 2012
The Bad Roommate
Season 4
Episode 9
5 January 2013
Brain Squeezers
Season 4
Episode 10
12 January 2013
The Slap Fight
Season 4
Episode 11
19 January 2013
Star-Spangled Tori
Season 4
Episode 12
26 January 2013
Victori-Yes
Season 4
Episode 13
2 February 2013
