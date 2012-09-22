Menu
Victorious 2010 - 2013, season 4

Victorious season 4 poster
Victorious 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

"Victorious" season 4 list of episodes.

Wanko's Warehouse
Season 4 Episode 1
22 September 2012
The Hambone King
Season 4 Episode 2
29 September 2012
Opposite Date
Season 4 Episode 3
13 October 2012
Three Girls and a Moose
Season 4 Episode 4
20 October 2012
Cell Block
Season 4 Episode 5
24 November 2012
Tori Fixes Beck and Jade
Season 4 Episode 6
1 December 2012
One Thousand Berry Balls
Season 4 Episode 7
8 December 2012
Robbie Sells Rex
Season 4 Episode 8
15 December 2012
The Bad Roommate
Season 4 Episode 9
5 January 2013
Brain Squeezers
Season 4 Episode 10
12 January 2013
The Slap Fight
Season 4 Episode 11
19 January 2013
Star-Spangled Tori
Season 4 Episode 12
26 January 2013
Victori-Yes
Season 4 Episode 13
2 February 2013
