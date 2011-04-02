Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Victorious 2010 - 2013 season 2

Victorious season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Victorious Seasons Season 2

Victorious 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Victorious" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Beggin' on Your Knees
Season 2 Episode 1
2 April 2011
Beck Falls for Tori
Season 2 Episode 2
16 April 2011
Ice Cream for Ke$ha
Season 2 Episode 3
22 April 2011
Tori Gets Stuck
Season 2 Episode 4
14 May 2011
Prom Wrecker
Season 2 Episode 5
21 May 2011
Locked Up
Season 2 Episode 6
30 July 2011
Helen Back Again
Season 2 Episode 7
10 September 2011
Who Did It to Trina?
Season 2 Episode 8
17 September 2011
Tori Tortures Teacher
Season 2 Episode 9
1 October 2011
Jade Gets Crushed
Season 2 Episode 10
8 October 2011
Terror on Cupcake Street
Season 2 Episode 11
15 October 2011
A Christmas Tori
Season 2 Episode 12
3 December 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more