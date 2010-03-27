Menu
Victorious 2010 - 2013 season 1
Victorious
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
27 March 2010
Production year
2010
Number of episodes
19
Runtime
9 hours 30 minutes
Series rating
6.9
Rate
11
votes
7
IMDb
"Victorious" season 1 list of episodes.
Pilot
Season 1
Episode 1
27 March 2010
The Bird Scene
Season 1
Episode 2
11 April 2010
Stage Fighting
Season 1
Episode 3
18 April 2010
The Birthweek Song
Season 1
Episode 4
25 April 2010
Jade Dumps Beck
Season 1
Episode 5
2 May 2010
Tori the Zombie
Season 1
Episode 6
7 May 2010
Robarazzi
Season 1
Episode 7
4 June 2010
Survival of the Hottest
Season 1
Episode 8
26 June 2010
Wi-Fi in the Sky
Season 1
Episode 9
27 August 2010
Beck's Big Break
Season 1
Episode 10
25 September 2010
The Great Ping Pong Scam
Season 1
Episode 11
1 October 2010
Cat's New Boyfriend
Season 1
Episode 12
8 October 2010
Freak the Freak Out
Season 1
Episode 13
26 November 2010
Rex Dies
Season 1
Episode 14
8 January 2011
The Diddly-Bops
Season 1
Episode 15
17 January 2011
Wok Star
Season 1
Episode 16
17 January 2011
The Wood
Season 1
Episode 17
5 February 2011
A Film by Dale Squires
Season 1
Episode 18
5 March 2011
Sleepover at Sikowitz's
Season 1
Episode 19
26 March 2011
