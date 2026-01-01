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Kinoafisha TV Shows Victorious Awards

"Victorious" updates

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Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Children's Program
Nominee
 Outstanding Children's Program
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Children's Program
Nominee
 Outstanding Children's Program
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids' Vote - Television
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
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