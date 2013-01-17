Menu
Anger Management 2012 - 2014, season 2
Anger Management
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
17 January 2013
Production year
2013
Number of episodes
90
Runtime
45 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.6
IMDb
Write review
"Anger Management" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Charlie Loses It at a Baby Shower
Season 2
Episode 1
17 January 2013
Charlie's Dad Starts to Lose It
Season 2
Episode 2
17 January 2013
Charlie and the Ex-Patient
Season 2
Episode 3
24 January 2013
Charlie's Dad Breaks Bad
Season 2
Episode 4
31 January 2013
Charlie and Jen Together Again
Season 2
Episode 5
7 February 2013
Charlie and Deception Therapy
Season 2
Episode 6
14 February 2013
Charlie Dates a Teacher
Season 2
Episode 7
21 February 2013
Charlie and CeeLo
Season 2
Episode 8
28 February 2013
Charlie is an Expert Witness
Season 2
Episode 9
7 March 2013
Charlie and Catholicism
Season 2
Episode 10
14 March 2013
Charlie Dates Crazy, Sexy, Angry
Season 2
Episode 11
4 April 2013
Charlie Gets Lindsay Lohan in Trouble
Season 2
Episode 12
11 April 2013
Charlie and Lacey Piss Off the Neighborhood
Season 2
Episode 13
18 April 2013
Charlie and Kate Horse Around
Season 2
Episode 14
18 April 2013
Charlie's Patients Hook Up
Season 2
Episode 15
25 April 2013
Charlie and Kate's Dirty Pictures
Season 2
Episode 16
2 May 2013
Charlie Lets Kate Take Charge
Season 2
Episode 17
9 May 2013
Charlie and the Break Up Coach
Season 2
Episode 18
16 May 2013
Charlie, Kate and Jen Get Romantic
Season 2
Episode 19
23 May 2013
Charlie Breaks Up with Kate
Season 2
Episode 20
30 May 2013
Charlie and His New Therapist
Season 2
Episode 21
3 June 2013
Charlie and Kate Start a Sex Study
Season 2
Episode 22
6 June 2013
Charlie and the Secret Gigolo
Season 2
Episode 23
10 June 2013
Charlie and His New Friend with Benefits
Season 2
Episode 24
13 June 2013
Charlie and the Airport Sext
Season 2
Episode 25
20 June 2013
Charlie and the Hot Nerd
Season 2
Episode 26
27 June 2013
Charlie Dates a Serial Killer's Sister
Season 2
Episode 27
11 July 2013
Charlie and the Cheating Patient
Season 2
Episode 28
18 July 2013
Charlie and the Hit and Run
Season 2
Episode 29
1 August 2013
Charlie and the Virgin
Season 2
Episode 30
25 July 2013
Charlie Kills His Ex's Sex Life
Season 2
Episode 31
8 August 2013
Charlie and the Prison Riot
Season 2
Episode 32
15 August 2013
Charlie and Kate Do It for Money
Season 2
Episode 33
5 September 2013
Charlie and the Sting
Season 2
Episode 34
12 September 2013
Charlie Gets the Party Started
Season 2
Episode 35
19 September 2013
Charlie and the Grad Student
Season 2
Episode 36
26 September 2013
Charlie's New Sex Study Partner
Season 2
Episode 37
3 October 2013
Charlie and the Sex Addict
Season 2
Episode 38
10 October 2013
Charlie and the Hooker
Season 2
Episode 39
24 October 2013
Charlie and the Devil
Season 2
Episode 40
31 October 2013
Charlie and Sean and the Battle of the Exes
Season 2
Episode 41
7 November 2013
Charlie Helps Lacey Stay Rich
Season 2
Episode 42
14 November 2013
Charlie Loses His Virginity Again
Season 2
Episode 43
21 November 2013
Charlie Does It for Science
Season 2
Episode 44
5 December 2013
Charlie and Lacey Shack Up
Season 2
Episode 45
12 December 2013
Charlie and the Christmas Hooker
Season 2
Episode 46
19 December 2013
Charlie and the Pajama Intervention
Season 2
Episode 47
23 January 2014
Charlie Sets Jordan Up with a Serial Killer
Season 2
Episode 48
30 January 2014
Charlie and the Twins
Season 2
Episode 49
6 February 2014
Charlie and Sean Fight Over a Girl
Season 2
Episode 50
27 February 2014
Charlie and the Last Temptation of Eugenio
Season 2
Episode 51
6 March 2014
Charlie and the Hot Latina
Season 2
Episode 52
13 March 2014
Charlie and His Probation Officer's Daughter
Season 2
Episode 53
20 March 2014
Charlie Gets Date Rated
Season 2
Episode 54
27 March 2014
Charlie and Jordan Go to Prison
Season 2
Episode 55
3 April 2014
Charlie and the Re-Virginized Hooker
Season 2
Episode 56
10 April 2014
Charlie Catches Jordan in the Act
Season 2
Episode 57
17 April 2014
Charlie Spends the Night with Lacey
Season 2
Episode 58
24 April 2014
Charlie Screws a Prisoners Girlfriend
Season 2
Episode 59
1 May 2014
Charlie Cops a Feel
Season 2
Episode 60
8 May 2014
Charlie, Lacey and the Dangerous Plumber
Season 2
Episode 61
15 May 2014
Charlie and the Mother of All Sessions
Season 2
Episode 62
29 May 2014
Charlie and Sean's Twisted Sister
Season 2
Episode 63
4 August 2014
Charlie Has a Threesome
Season 2
Episode 64
4 August 2014
Charlie and the Lap Dance of Doom
Season 2
Episode 65
11 August 2014
Charlie Tests His Will Power
Season 2
Episode 66
11 August 2014
Charlie and the Psychic Therapist
Season 2
Episode 67
18 August 2014
Charlie Gets Between Sean and Jordan
Season 2
Episode 68
18 August 2014
Charlie and the Warden's Dirty Secret
Season 2
Episode 69
25 August 2014
Charlie Does Times with the Hot Warden
Season 2
Episode 70
25 August 2014
Charlie and the Temper of Doom
Season 2
Episode 71
1 September 2014
Charlie Gets Trashed
Season 2
Episode 72
1 September 2014
Charlie and the Case of the Curious Hottie
Season 2
Episode 73
8 September 2014
Charlie Pledges a Sorority Sister
Season 2
Episode 74
8 September 2014
Charlie Plays Hide and Go Cheat
Season 2
Episode 75
3 November 2014
Charlie and the Revenge of the Hot Nerd
Season 2
Episode 76
3 November 2014
Charlie and the Curse of the Flying Fist
Season 2
Episode 77
10 November 2014
Charlie and the Houseful of Hookers
Season 2
Episode 78
10 November 2014
Charlie Gets Patrick High
Season 2
Episode 79
17 November 2014
Charlie and Lacey Go for Broke
Season 2
Episode 80
17 November 2014
Charlie and the Terrible, Horrible, No Good Very Bad Thanksgiving
Season 2
Episode 81
24 November 2014
Charlie Rolls the Dice in Vegas
Season 2
Episode 82
24 November 2014
Charlie and the Return of the Danger Girl
Season 2
Episode 83
1 December 2014
Charlie Gets in Bed with Jordan's Ex
Season 2
Episode 84
1 December 2014
Charlie's Living the Dream
Season 2
Episode 85
8 December 2014
Charlie Meets His Match
Season 2
Episode 86
8 December 2014
Charlie and the Epic Relationship Fail
Season 2
Episode 87
15 December 2014
Charlie Gets Tied Up with a Catholic Girl
Season 2
Episode 88
15 December 2014
Charlie and the Sexy Swing Vote
Season 2
Episode 89
22 December 2014
Charlie and the 100th Episode
Season 2
Episode 90
22 December 2014
TV series release schedule
