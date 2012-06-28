Menu
Anger Management 2012 - 2014 season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute

6.5
Rate 12 votes
6.6 IMDb

"Anger Management" season 1 list of episodes.

Charlie Goes Back to Therapy
Season 1 Episode 1
28 June 2012
Charlie and the Slumpbuster
Season 1 Episode 2
28 June 2012
Charlie Tries Sleep Deprivation
Season 1 Episode 3
5 July 2012
Charlie and Kate Battle Over a Patient
Season 1 Episode 4
12 July 2012
Charlie Tries to Prove Therapy is Legit
Season 1 Episode 5
19 July 2012
Charlie Dates Kate's Patient
Season 1 Episode 6
26 July 2012
Charlie's Patient Gets Out of Jail
Season 1 Episode 7
2 August 2012
Charlie Outs a Patient
Season 1 Episode 8
9 August 2012
Charlie's Dad Visits
Season 1 Episode 9
16 August 2012
Charlie Gets Romantic
Season 1 Episode 10
23 August 2012
