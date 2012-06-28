Menu
Anger Management 2012 - 2014 season 1
Original title
Title
Сезон 1
Season premiere
28 June 2012
Production year
2012
Number of episodes
10
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
6.5
6.6
IMDb
"Anger Management" season 1 list of episodes.
Charlie Goes Back to Therapy
Season 1
Episode 1
28 June 2012
Charlie and the Slumpbuster
Season 1
Episode 2
28 June 2012
Charlie Tries Sleep Deprivation
Season 1
Episode 3
5 July 2012
Charlie and Kate Battle Over a Patient
Season 1
Episode 4
12 July 2012
Charlie Tries to Prove Therapy is Legit
Season 1
Episode 5
19 July 2012
Charlie Dates Kate's Patient
Season 1
Episode 6
26 July 2012
Charlie's Patient Gets Out of Jail
Season 1
Episode 7
2 August 2012
Charlie Outs a Patient
Season 1
Episode 8
9 August 2012
Charlie's Dad Visits
Season 1
Episode 9
16 August 2012
Charlie Gets Romantic
Season 1
Episode 10
23 August 2012
