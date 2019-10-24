В 1-м сезоне сериала «Рассвет апокалипсиса» после загадочного разрушения, постигшего всю человеческую цивилизацию, Лос-Анджелес лежит в руинах. Однако на этой бесплодной земле чудом выживает группа школьников. Старшеклассник Джош Уилер, бывший отличник, всеми признанный лузер и зануда, пытается построить в постапокалиптической реальности более счастливую жизнь, чем была у него раньше. Вместе со своими сверстниками Анжеликой и Уэсли он находит убежище в нетронутом торговом центре. Здесь есть запас еды и надежное укрытие, однако внешний мир не собирается оставлять подростков в покое. Кроме того, выжили не только они.