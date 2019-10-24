Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Daybreak 2019, season 1

Daybreak season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Daybreak Seasons Season 1
Daybreak 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Daybreak" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рассвет апокалипсиса» после загадочного разрушения, постигшего всю человеческую цивилизацию, Лос-Анджелес лежит в руинах. Однако на этой бесплодной земле чудом выживает группа школьников. Старшеклассник Джош Уилер, бывший отличник, всеми признанный лузер и зануда, пытается построить в постапокалиптической реальности более счастливую жизнь, чем была у него раньше. Вместе со своими сверстниками Анжеликой и Уэсли он находит убежище в нетронутом торговом центре. Здесь есть запас еды и надежное укрытие, однако внешний мир не собирается оставлять подростков в покое. Кроме того, выжили не только они.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Daybreak" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Josh vs. the Apocalypse: Part 1
Season 1 Episode 1
24 October 2019
Schmuck Bait!
Season 1 Episode 2
24 October 2019
The Slime Queenpin of Glendale, CA
Season 1 Episode 3
24 October 2019
MMMMMMM-HMMMMMM
Season 1 Episode 4
24 October 2019
Homecoming Redux or My So Called Stunt Double Life
Season 1 Episode 5
24 October 2019
5318008
Season 1 Episode 6
24 October 2019
Canta Tu Vida
Season 1 Episode 7
24 October 2019
Post Mates
Season 1 Episode 8
24 October 2019
Josh vs. the Apocalypse: Part 2
Season 1 Episode 9
24 October 2019
FWASH-BOOOOOOOБЫДЫЩ!OOOOOOOOOOOOOOOOOOM!
Season 1 Episode 10
24 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more