Your Honor 2018, season 1

Your Honor season 1 poster
Chinaehaneun Pansanimkke
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Your Honor" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Уважаемый судья» в одной корейской семье растут совершенно неотличимые друг от друга братья-близнецы. Несмотря на общие гены и одинаковое воспитание, они выбирают совершенно разные жизненные пути. Су-хо оканчивает престижный университет, работает юристом и дослуживается до поста уважаемого и честного судьи. То ли дело его брат Кан-хо: этот идет по шаткой дорожке, норовя в любой момент оказаться за решеткой. У него за спиной уже шесть арестов, и от тюрьмы его отделяет лишь особое везение. Но однажды Су-хо неожиданно пропадает, и Кан-хо решает временно подменить брата в суде.

Series rating

0.0
7.5 IMDb
"Your Honor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
25 July 2018
25 July 2018
Episode 2
25 July 2018
25 July 2018
Episode 3
26 July 2018
26 July 2018
Episode 4
26 July 2018
26 July 2018
Episode 5
1 August 2018
1 August 2018
Episode 6
1 August 2018
1 August 2018
Episode 7
2 August 2018
2 August 2018
Episode 8
2 August 2018
2 August 2018
Episode 9
8 August 2018
8 August 2018
Episode 10
8 August 2018
8 August 2018
Episode 11
9 August 2018
9 August 2018
Episode 12
9 August 2018
9 August 2018
Episode 13
15 August 2018
15 August 2018
Episode 14
15 August 2018
15 August 2018
Episode 15
16 August 2018
16 August 2018
Episode 16
16 August 2018
16 August 2018
Episode 17
22 August 2018
22 August 2018
Episode 18
22 August 2018
22 August 2018
Episode 19
29 August 2018
29 August 2018
Episode 20
29 August 2018
29 August 2018
Episode 21
5 September 2018
5 September 2018
Episode 22
5 September 2018
5 September 2018
Episode 23
6 September 2018
6 September 2018
Episode 24
6 September 2018
6 September 2018
Episode 25
12 September 2018
12 September 2018
Episode 26
12 September 2018
12 September 2018
Episode 27
13 September 2018
13 September 2018
Episode 28
13 September 2018
13 September 2018
Episode 29
19 September 2018
19 September 2018
Episode 30
19 September 2018
19 September 2018
Episode 31
20 September 2018
20 September 2018
Episode 32
20 September 2018
20 September 2018
TV series release schedule
