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Kinoafisha TV Shows Making a Murderer Awards

"Making a Murderer" updates

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Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
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