Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

One Strange Rock 2018, season 1

One Strange Rock season 1 poster
Kinoafisha TV Shows One Strange Rock Seasons Season 1
One Strange Rock 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute

Series rating

8.6
Rate 12 votes
8.7 IMDb

"One Strange Rock" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Gasp
Season 1 Episode 1
26 March 2018
Storm
Season 1 Episode 2
2 April 2018
Shield
Season 1 Episode 3
9 April 2018
Genesis
Season 1 Episode 4
16 April 2018
Survival
Season 1 Episode 5
23 April 2018
Escape
Season 1 Episode 6
30 April 2018
Terraform
Season 1 Episode 7
7 May 2018
Alien
Season 1 Episode 8
14 May 2018
Awakening
Season 1 Episode 9
21 May 2018
Home
Season 1 Episode 10
28 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more