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The Men Who Built America
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Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Winner
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Winner
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
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