Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Jazz: A Film by Ken Burns Awards

"Jazz: A Film by Ken Burns" updates

All info
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
 Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Non-Fiction Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more