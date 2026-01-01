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Jazz: A Film by Ken Burns
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"Jazz: A Film by Ken Burns" updates
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Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Non-Fiction Program
Nominee
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