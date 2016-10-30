Menu
Years of Living Dangerously 2014 - 2016, season 2

Years of Living Dangerously season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 30 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

8.3
Rate 11 votes
8.4 IMDb

"Years of Living Dangerously" season 2 list of episodes.

A Race Against Time
Season 2 Episode 1
30 October 2016
Gathering Storm
Season 2 Episode 2
2 November 2016
The Uprooted
Season 2 Episode 3
9 November 2016
Fueling The Fire
Season 2 Episode 4
16 November 2016
Collapse of the Oceans
Season 2 Episode 5
23 November 2016
Warming and Winning
Season 2 Episode 6
30 November 2016
Safe Passage
Season 2 Episode 7
7 December 2016
Uprising
Season 2 Episode 8
14 December 2016
