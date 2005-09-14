Menu
Space Race 2005, season 1

Space Race season 1 poster
Space Race 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 12 votes
8.4 IMDb

"Space Race" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Race for Rockets
Season 1 Episode 1
14 September 2005
Race for Satellites
Season 1 Episode 2
21 September 2005
Race for Survival
Season 1 Episode 3
28 September 2005
Race for the Moon
Season 1 Episode 4
5 October 2005
