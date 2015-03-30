Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Farca season 1 watch online

Farca season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Farca Seasons Season 1
Farca 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Farca" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фарца» зрители перенесутся в Москву начала 1960-х. Костя Германов слишком увлекся карточными играми и даже не заметил, как проиграл крупную сумму денег. Теперь он должен бандитам, поставившим четкие сроки возвращения средств. Однако отдавать Косте нечем. Он просит помощи у своих друзей – Бориса, Санька и Андрея, только что вернувшегося в родной город. Ребята придумывают только один вариант решения проблемы – стать фарцовщиками. Чтобы заработать, они решают нелегально сбывать грампластинки, еще не зная, со сколькими трудностями столкнутся на этом пути.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

"Farca" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 March 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 March 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 March 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 March 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 April 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 April 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 April 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 April 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more