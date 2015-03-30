В 1-м сезоне сериала «Фарца» зрители перенесутся в Москву начала 1960-х. Костя Германов слишком увлекся карточными играми и даже не заметил, как проиграл крупную сумму денег. Теперь он должен бандитам, поставившим четкие сроки возвращения средств. Однако отдавать Косте нечем. Он просит помощи у своих друзей – Бориса, Санька и Андрея, только что вернувшегося в родной город. Ребята придумывают только один вариант решения проблемы – стать фарцовщиками. Чтобы заработать, они решают нелегально сбывать грампластинки, еще не зная, со сколькими трудностями столкнутся на этом пути.