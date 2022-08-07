Menu
Love Between Fairy and Devil season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Love Between Fairy and Devil
Seasons
Season 1
Cang Lan jue
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
7 August 2022
Production year
2022
Number of episodes
36
Runtime
27 hours 0 minute
Series rating
8.4
Rate
14
votes
8.4
IMDb
"Love Between Fairy and Devil" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
7 August 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
7 August 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
7 August 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
7 August 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
7 August 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
7 August 2022
Episode 7
Season 1
Episode 7
8 August 2022
Episode 8
Season 1
Episode 8
8 August 2022
Episode 9
Season 1
Episode 9
9 August 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
9 August 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
10 August 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
10 August 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
11 August 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
11 August 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
12 August 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
12 August 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
13 August 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
13 August 2022
Episode 19
Season 1
Episode 19
14 August 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
14 August 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
15 August 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
15 August 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
16 August 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
16 August 2022
Episode 25
Season 1
Episode 25
21 August 2022
Episode 26
Season 1
Episode 26
21 August 2022
Episode 27
Season 1
Episode 27
22 August 2022
Episode 28
Season 1
Episode 28
22 August 2022
Episode 29
Season 1
Episode 29
23 August 2022
Episode 30
Season 1
Episode 30
23 August 2022
Episode 31
Season 1
Episode 31
28 August 2022
Episode 32
Season 1
Episode 32
28 August 2022
Episode 33
Season 1
Episode 33
29 August 2022
Episode 34
Season 1
Episode 34
29 August 2022
Episode 35
Season 1
Episode 35
30 August 2022
Episode 36
Season 1
Episode 36
30 August 2022
