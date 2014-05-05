Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
24 2001 - 2014, season 9
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
24
Seasons
Season 9
24
18+
Original title
Season 9
Title
Сезон 9
Season premiere
5 May 2014
Production year
2014
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.4
IMDb
Write review
"24" season 9 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
Season 9
Episode 1
5 May 2014
Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
Season 9
Episode 2
5 May 2014
Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
Season 9
Episode 3
12 May 2014
Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
Season 9
Episode 4
19 May 2014
Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
Season 9
Episode 5
26 May 2014
Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
Season 9
Episode 6
2 June 2014
Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
Season 9
Episode 7
9 June 2014
Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
Season 9
Episode 8
16 June 2014
Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
Season 9
Episode 9
23 June 2014
Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
Season 9
Episode 10
30 June 2014
Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
Season 9
Episode 11
7 July 2014
Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M.
Season 9
Episode 12
14 July 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree