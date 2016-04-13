Menu
Scott and Bailey 2011 - 2016, season 5

Scott and Bailey
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 13 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Scott and Bailey" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» Рэйчел возвращается в свой родной полицейский участок после целого года, проведенного в отделе нравов. Она немедленно приступает к расследованию нового дела. В манчестерском парке находят тело подростка Уилла Хадсона. Джанет и Рэйчел понимают, что его смерть можно было предотвратить, и винят себя. Однако постепенно дело обретает неожиданный оборот и становится более масштабным и зловещим, чем всем казалось вначале. Кроме того, в нем остается множество незаполненных пробелов: орудие убийства, мотивы преступления и, в конце концов, довольно странный список подозреваемых.

Home Fires
Season 5 Episode 1
13 April 2016
Nobody's Fool
Season 5 Episode 2
20 April 2016
Change
Season 5 Episode 3
27 April 2016
