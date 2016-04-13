В 5-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» Рэйчел возвращается в свой родной полицейский участок после целого года, проведенного в отделе нравов. Она немедленно приступает к расследованию нового дела. В манчестерском парке находят тело подростка Уилла Хадсона. Джанет и Рэйчел понимают, что его смерть можно было предотвратить, и винят себя. Однако постепенно дело обретает неожиданный оборот и становится более масштабным и зловещим, чем всем казалось вначале. Кроме того, в нем остается множество незаполненных пробелов: орудие убийства, мотивы преступления и, в конце концов, довольно странный список подозреваемых.