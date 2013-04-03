В 3-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» Рэйчел начинает сомневаться, что ее брак с Шоном был верным решением. Тем временем Джанет получает повышение до сержанта и немедленно начинает новое расследование. В запертом изнутри доме обнаруживается тело пожилой женщины Юнис Беван. Кроме нее в помещении находился лишь ее парализованный супруг Джо, давно прикованный к постели. Вероятнее всего, преступление совершил кто-то из взрослых детей пары, открыв дверь своим ключом. Но выясняется, что никто из их отпрысков уже много лет не хочет видеть обоих родителей, обижаясь на свое несчастное детство.