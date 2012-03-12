Во 2-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» в дом Джанет и Адриана переезжает после операции пожилая мать женщины. Она не находит общий язык с зятем, из-за чего в семье начинаются проблемы. Тем временем в доме Рэйчел также появляется новый жилец – ее родной брат Доминик, недавно освобожденный из тюрьмы. Однако, помимо личных сложностей, у героинь есть и новое дело на работе: неизвестный мужчина погибает ужасной смертью. Команде не удается ни опознать его личность, ни найти какие-либо зацепки. Но вскоре выясняется, что этот человек был как-то связан с подпольным производством детской порнографии.