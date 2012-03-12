Menu
Scott and Bailey 2011 - 2016 season 2

Scott and Bailey
Season premiere 12 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» в дом Джанет и Адриана переезжает после операции пожилая мать женщины. Она не находит общий язык с зятем, из-за чего в семье начинаются проблемы. Тем временем в доме Рэйчел также появляется новый жилец – ее родной брат Доминик, недавно освобожденный из тюрьмы. Однако, помимо личных сложностей, у героинь есть и новое дело на работе: неизвестный мужчина погибает ужасной смертью. Команде не удается ни опознать его личность, ни найти какие-либо зацепки. Но вскоре выясняется, что этот человек был как-то связан с подпольным производством детской порнографии.

"Scott and Bailey" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Loyalty
Season 2 Episode 1
12 March 2012
Secrets
Season 2 Episode 2
19 March 2012
Pipe Dreams
Season 2 Episode 3
26 March 2012
Sacred Trust
Season 2 Episode 4
2 April 2012
Graves
Season 2 Episode 5
9 April 2012
Mould
Season 2 Episode 6
16 April 2012
Sidelines
Season 2 Episode 7
23 April 2012
Divided Loyalties
Season 2 Episode 8
30 April 2012
