SMERSH 3 Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: SMERSH 3

  • Moscow, Russia
  • Moscow Oblast, Russia
  • Kostroma, Russia

Filming Dates

  • 29 June 2024 - 17 October 2024
