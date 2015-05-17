В 1-м сезоне сериала «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» события разворачиваются в Англии в период Наполеоновских войн. Высокопоставленный правительственный чиновник хоронит любимую жену. Тем временем французы вторгаются в Ла-Манш, грозя добраться до английских берегов со своей армией. Ситуацию спасает человек, называющий себя наследником древних колдовских традиций. Преисполненный решимости доказать, что он величайший волшебник современности, Гилберт Норрелл заключает контракт с потусторонними силами. Он обманывает Наполеона, создавая иллюзию сотен английских кораблей, и проводит обряд воскрешения.