Season premiere 17 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» события разворачиваются в Англии в период Наполеоновских войн. Высокопоставленный правительственный чиновник хоронит любимую жену. Тем временем французы вторгаются в Ла-Манш, грозя добраться до английских берегов со своей армией. Ситуацию спасает человек, называющий себя наследником древних колдовских традиций. Преисполненный решимости доказать, что он величайший волшебник современности, Гилберт Норрелл заключает контракт с потусторонними силами. Он обманывает Наполеона, создавая иллюзию сотен английских кораблей, и проводит обряд воскрешения.

7.9
8 IMDb

The Friends of English Magic
Season 1 Episode 1
17 May 2015
How Is Lady Pole?
Season 1 Episode 2
24 May 2015
The Education of a Magician
Season 1 Episode 3
31 May 2015
All the Mirrors of the World
Season 1 Episode 4
7 June 2015
Arabella
Season 1 Episode 5
14 June 2015
The Black Tower
Season 1 Episode 6
21 June 2015
Jonathan Strange & Mr Norrell
Season 1 Episode 7
28 June 2015
