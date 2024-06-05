Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mythical Creatures Are My Dinners season 1 watch online

Mythical Creatures Are My Dinners season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mythical Creatures Are My Dinners Seasons Season 1
Jin Tian De Wan Can Jiu Shi Ni 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 3 hours 44 minutes

Series rating

4.7
Rate 11 votes
4.8 IMDb

"Mythical Creatures Are My Dinners" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 June 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 June 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 June 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 June 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 June 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 July 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 July 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 July 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 July 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 July 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 August 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 August 2024
Xing Hong Is on the Brink of Danger
Season 1 Episode 13
21 August 2024
Xing Hong's Life is Like a Revolving Lantern
Season 1 Episode 14
28 August 2024
The Secret of the Celestial Star (Tianxing) Sect Reappears
Season 1 Episode 15
4 September 2024
The Master Has Arrived
Season 1 Episode 16
11 September 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more