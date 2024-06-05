Menu
Mythical Creatures Are My Dinners season 1
Jin Tian De Wan Can Jiu Shi Ni
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 June 2024
Production year
2024
Number of episodes
16
Runtime
3 hours 44 minutes
Series rating
4.7
Rate
11
votes
4.8
IMDb
"Mythical Creatures Are My Dinners" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
5 June 2024
Episode 2
Season 1
Episode 2
5 June 2024
Episode 3
Season 1
Episode 3
12 June 2024
Episode 4
Season 1
Episode 4
19 June 2024
Episode 5
Season 1
Episode 5
26 June 2024
Episode 6
Season 1
Episode 6
3 July 2024
Episode 7
Season 1
Episode 7
10 July 2024
Episode 8
Season 1
Episode 8
17 July 2024
Episode 9
Season 1
Episode 9
24 July 2024
Episode 10
Season 1
Episode 10
31 July 2024
Episode 11
Season 1
Episode 11
7 August 2024
Episode 12
Season 1
Episode 12
14 August 2024
Xing Hong Is on the Brink of Danger
Season 1
Episode 13
21 August 2024
Xing Hong's Life is Like a Revolving Lantern
Season 1
Episode 14
28 August 2024
The Secret of the Celestial Star (Tianxing) Sect Reappears
Season 1
Episode 15
4 September 2024
The Master Has Arrived
Season 1
Episode 16
11 September 2024
TV series release schedule
