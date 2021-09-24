Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hitori no Shita: The Outcast 2016, season 4

Hitori no Shita: The Outcast season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Hitori no Shita: The Outcast Seasons Season 4
Yi Ren Zhi Xia 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 24 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Hitori no Shita: The Outcast List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 4 Episode 1
24 September 2021
Episode 2
Season 4 Episode 2
24 September 2021
Episode 3
Season 4 Episode 3
1 October 2021
Episode 4
Season 4 Episode 4
8 October 2021
Episode 5
Season 4 Episode 5
15 October 2021
Episode 6
Season 4 Episode 6
22 October 2021
Episode 7
Season 4 Episode 7
29 October 2021
Episode 8
Season 4 Episode 8
5 November 2021
Episode 9
Season 4 Episode 9
12 November 2021
Episode 10
Season 4 Episode 10
19 November 2021
Episode 11
Season 4 Episode 11
26 November 2021
Episode 12
Season 4 Episode 12
3 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more