Hitori no Shita: The Outcast 2016, season 4
Yi Ren Zhi Xia
18+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
24 September 2021
Production year
2021
Number of episodes
12
Runtime
4 hours 24 minutes
Series rating
6.7
Rate
11
votes
6.8
IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 4
Episode 1
24 September 2021
Episode 2
Season 4
Episode 2
24 September 2021
Episode 3
Season 4
Episode 3
1 October 2021
Episode 4
Season 4
Episode 4
8 October 2021
Episode 5
Season 4
Episode 5
15 October 2021
Episode 6
Season 4
Episode 6
22 October 2021
Episode 7
Season 4
Episode 7
29 October 2021
Episode 8
Season 4
Episode 8
5 November 2021
Episode 9
Season 4
Episode 9
12 November 2021
Episode 10
Season 4
Episode 10
19 November 2021
Episode 11
Season 4
Episode 11
26 November 2021
Episode 12
Season 4
Episode 12
3 December 2021
