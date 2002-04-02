Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Tokyo Undergeround 2002, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Tokyo Undergeround
Seasons
Season 1
Tokyo andâguraundo
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 April 2002
Production year
2002
Number of episodes
26
Runtime
10 hours 50 minutes
Series rating
6.1
Rate
13
votes
6.5
IMDb
"Tokyo Undergeround" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
2 April 2002
Episode 2
Season 1
Episode 2
9 April 2002
Episode 3
Season 1
Episode 3
16 April 2002
Episode 4
Season 1
Episode 4
23 April 2002
Episode 5
Season 1
Episode 5
30 April 2002
Episode 6
Season 1
Episode 6
7 May 2002
Episode 7
Season 1
Episode 7
14 May 2002
Episode 8
Season 1
Episode 8
21 May 2002
Episode 9
Season 1
Episode 9
28 May 2002
Episode 10
Season 1
Episode 10
4 June 2002
Episode 11
Season 1
Episode 11
11 June 2002
Episode 12
Season 1
Episode 12
18 June 2002
Episode 13
Season 1
Episode 13
25 June 2002
Episode 14
Season 1
Episode 14
2 July 2002
Episode 15
Season 1
Episode 15
9 July 2002
Episode 16
Season 1
Episode 16
16 July 2002
Episode 17
Season 1
Episode 17
23 July 2002
Episode 18
Season 1
Episode 18
30 July 2002
Episode 19
Season 1
Episode 19
6 August 2002
Episode 20
Season 1
Episode 20
13 August 2002
Episode 21
Season 1
Episode 21
20 August 2002
Episode 22
Season 1
Episode 22
27 August 2002
Episode 23
Season 1
Episode 23
3 September 2002
Episode 24
Season 1
Episode 24
10 September 2002
Episode 25
Season 1
Episode 25
17 September 2002
Episode 26
Season 1
Episode 26
24 September 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree