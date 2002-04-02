Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tokyo Undergeround 2002, season 1

Tokyo Undergeround season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tokyo Undergeround Seasons Season 1
Tokyo andâguraundo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2002
Production year 2002
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.5 IMDb

"Tokyo Undergeround" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 April 2002
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 April 2002
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 April 2002
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 April 2002
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 April 2002
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 May 2002
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 May 2002
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 May 2002
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 May 2002
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 June 2002
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 June 2002
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 June 2002
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 June 2002
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 July 2002
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 July 2002
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 July 2002
Episode 17
Season 1 Episode 17
23 July 2002
Episode 18
Season 1 Episode 18
30 July 2002
Episode 19
Season 1 Episode 19
6 August 2002
Episode 20
Season 1 Episode 20
13 August 2002
Episode 21
Season 1 Episode 21
20 August 2002
Episode 22
Season 1 Episode 22
27 August 2002
Episode 23
Season 1 Episode 23
3 September 2002
Episode 24
Season 1 Episode 24
10 September 2002
Episode 25
Season 1 Episode 25
17 September 2002
Episode 26
Season 1 Episode 26
24 September 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more