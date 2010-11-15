Menu
Miranda 2009 - 2013 season 2

Miranda season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Miranda Seasons Season 2
Miranda 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"Miranda" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The New Me
Season 2 Episode 1
15 November 2010
Before I Die
Season 2 Episode 2
22 November 2010
Let's Do It
Season 2 Episode 3
29 November 2010
A New Low
Season 2 Episode 4
6 December 2010
Just Act Normal
Season 2 Episode 5
13 December 2010
The Perfect Christmas
Season 2 Episode 6
20 December 2010
