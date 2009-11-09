Menu
Miranda 2009 - 2013 season 1

Miranda season 1 poster
Miranda 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

8.0
8.2 IMDb

"Miranda" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Date
Season 1 Episode 1
9 November 2009
Teacher
Season 1 Episode 2
16 November 2009
Job
Season 1 Episode 3
23 November 2009
Holiday
Season 1 Episode 4
30 November 2009
Excuse
Season 1 Episode 5
7 December 2009
Dog
Season 1 Episode 6
14 December 2009
