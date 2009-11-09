Menu
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
9 November 2009
Production year
2009
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
8.0
Rate
13
votes
8.2
IMDb
"Miranda" season 1 list of episodes.
Date
Season 1
Episode 1
9 November 2009
Teacher
Season 1
Episode 2
16 November 2009
Job
Season 1
Episode 3
23 November 2009
Holiday
Season 1
Episode 4
30 November 2009
Excuse
Season 1
Episode 5
7 December 2009
Dog
Season 1
Episode 6
14 December 2009
