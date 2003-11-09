Menu
Prime Suspect: The Last Witness 2003, season 1
Prime Suspect: The Last Witness
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
9 November 2003
Production year
2003
Number of episodes
2
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
8.1
Rate
11
votes
8.2
IMDb
"Prime Suspect: The Last Witness" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Episode 1
9 November 2003
Episode 2
Episode 2
10 November 2003
