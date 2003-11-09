Menu
Prime Suspect: The Last Witness 2003, season 1

Prime Suspect: The Last Witness season 1 poster
Prime Suspect: The Last Witness
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb

"Prime Suspect: The Last Witness" season 1 list of episodes.

Season 1 Episode 1
9 November 2003
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 November 2003
