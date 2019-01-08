В 4-м сезоне сериала «Катастрофа» близится судебное слушание по делу Роба. Его заставляют работать в магазине по выходным. Шэрон тревожится, когда не может отыскать Роба. Сестра Роба и ее приемный сын отправляются к Робу и Шэрон. Роб обдумывает мысль стать квакером. Один из подопечных Шэрон опасается ее. Роб получает справку о своем здоровье от врача. Шэрон отправляется к своему доктору, после чего вместе с Фрэн идет в спортзал. Дэйв приглашает Роба и Шэрон отправиться вместе на его новую ферму. Фергал устраивает вечеринку в честь дня рождения, но Роб туда не рвется. Мама Шэрон и Фергала появляется с бойфрендом.