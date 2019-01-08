Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Catastrophe 2015 - 2019, season 4

Catastrophe season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Catastrophe Seasons Season 4
Catastrophe 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 8 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
"Catastrophe" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Катастрофа» близится судебное слушание по делу Роба. Его заставляют работать в магазине по выходным. Шэрон тревожится, когда не может отыскать Роба. Сестра Роба и ее приемный сын отправляются к Робу и Шэрон. Роб обдумывает мысль стать квакером. Один из подопечных Шэрон опасается ее. Роб получает справку о своем здоровье от врача. Шэрон отправляется к своему доктору, после чего вместе с Фрэн идет в спортзал. Дэйв приглашает Роба и Шэрон отправиться вместе на его новую ферму. Фергал устраивает вечеринку в честь дня рождения, но Роб туда не рвется. Мама Шэрон и Фергала появляется с бойфрендом.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Catastrophe" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 4 Episode 1
8 January 2019
Episode 2
Season 4 Episode 2
15 January 2019
Episode 3
Season 4 Episode 3
22 January 2019
Episode 4
Season 4 Episode 4
29 January 2019
Episode 5
Season 4 Episode 5
5 February 2019
Episode 6
Season 4 Episode 6
12 February 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more