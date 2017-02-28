В 3-м сезоне сериала «Катастрофа» Шэрон не может вспомнить, изменила ли она своему мужу. Скорейшая встреча с Нико расставляет все по своим местам. Шэрон возвращается к работе при трагических обстоятельствах. Чтобы сэкономить деньги, Шэрон и Роб решают продать дом и купить апартаменты поменьше, несмотря на то что агент по недвижимости сообщает им, что такая сделка не будет выгодной. Шэрон договаривается с пожилым вдовцом Уоллесом. Когда банк отказывается от ипотеки, а Роб не может найти работу, пара сталкивается с гневом Уоллеса. Фрэн подумывает о подтяжке, но пластический хирург Дуглас ведет себя неожиданным образом.