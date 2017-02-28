Menu
Catastrophe 2015 - 2019 season 3

Catastrophe season 3 poster
Catastrophe 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
"Catastrophe" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Катастрофа» Шэрон не может вспомнить, изменила ли она своему мужу. Скорейшая встреча с Нико расставляет все по своим местам. Шэрон возвращается к работе при трагических обстоятельствах. Чтобы сэкономить деньги, Шэрон и Роб решают продать дом и купить апартаменты поменьше, несмотря на то что агент по недвижимости сообщает им, что такая сделка не будет выгодной. Шэрон договаривается с пожилым вдовцом Уоллесом. Когда банк отказывается от ипотеки, а Роб не может найти работу, пара сталкивается с гневом Уоллеса. Фрэн подумывает о подтяжке, но пластический хирург Дуглас ведет себя неожиданным образом.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Catastrophe" season 3 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 3 Episode 1
28 February 2017
Episode 2
Season 3 Episode 2
7 March 2017
Episode 3
Season 3 Episode 3
14 March 2017
Episode 4
Season 3 Episode 4
21 March 2017
Episode 5
Season 3 Episode 5
28 March 2017
Episode 6
Season 3 Episode 6
4 April 2017
