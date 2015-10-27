Во 2-м сезоне сериала «Катастрофа» жизнь Роба и Шэрон по-прежнему напоминает безумный круговорот событий. Раздор в их жизнь приносит эпатажная мать Роба и друзья Шэрон. Роб сталкивается с непристойным предложением от нового коллеги, в то время как Шэрон получает жесткий отказ от «мамы-друга». Затем Роб и Шэрон решают отправиться в совместное романтическое путешествие в Париж, чтобы оживить свою личную жизнь. К сожалению, результаты этой затеи в лучшем случае можно назвать неоднозначными. При этом близится годовщина их свадьбы. В это время Фрэн и Крис все больше отдаляются друг от друга. Между тем Дэйв страдает.