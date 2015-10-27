Menu
Catastrophe 2015 - 2019 season 2

Season premiere 27 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Катастрофа» жизнь Роба и Шэрон по-прежнему напоминает безумный круговорот событий. Раздор в их жизнь приносит эпатажная мать Роба и друзья Шэрон. Роб сталкивается с непристойным предложением от нового коллеги, в то время как Шэрон получает жесткий отказ от «мамы-друга». Затем Роб и Шэрон решают отправиться в совместное романтическое путешествие в Париж, чтобы оживить свою личную жизнь. К сожалению, результаты этой затеи в лучшем случае можно назвать неоднозначными. При этом близится годовщина их свадьбы. В это время Фрэн и Крис все больше отдаляются друг от друга. Между тем Дэйв страдает.

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

Episode 1
Season 2 Episode 1
27 October 2015
Episode 2
Season 2 Episode 2
3 November 2015
Episode 3
Season 2 Episode 3
10 November 2015
Episode 4
Season 2 Episode 4
17 November 2015
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 November 2015
Episode 6
Season 2 Episode 6
1 December 2015
