В 1-м сезоне сериала «Катастрофа» школьная учительница Шэрон отправляется в гости к американцу Робу, чтобы провести дикие выходные, которые они планируют заниматься безумным сексом. Затем он возвращается в Штаты. Его жизнь меняется, когда Шэрон звонит, чтобы сказать, что беременна. По словам врача, беременность требует тщательного наблюдения. Роб приезжает и выражает готовность участвовать в жизни Шэрон и будущего малыша. Они идут на ужин с друзьями Шэрон Фрэн и Крисом, которых никак нельзя назвать лучшей рекламой брака. Роб в конечном итоге спорит с Фрэн. Тем не менее по их возвращении домой он делает предложение Шэрон.