Catastrophe 2015 - 2019 season 1

Catastrophe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Catastrophe Seasons Season 1
Catastrophe 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
"Catastrophe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Катастрофа» школьная учительница Шэрон отправляется в гости к американцу Робу, чтобы провести дикие выходные, которые они планируют заниматься безумным сексом. Затем он возвращается в Штаты. Его жизнь меняется, когда Шэрон звонит, чтобы сказать, что беременна. По словам врача, беременность требует тщательного наблюдения. Роб приезжает и выражает готовность участвовать в жизни Шэрон и будущего малыша. Они идут на ужин с друзьями Шэрон Фрэн и Крисом, которых никак нельзя назвать лучшей рекламой брака. Роб в конечном итоге спорит с Фрэн. Тем не менее по их возвращении домой он делает предложение Шэрон.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Catastrophe" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 January 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 January 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 February 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 February 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 February 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 February 2015
