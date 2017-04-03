Menu
Kinoafisha TV Shows The Terror Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Terror

  • Croatia
  • Hungary

Iconic scenes & Locations

studio and location
Budapest, Hungary
location
Island of Pag, Croatia
Season 2
Vancouver, British Columbia, Canada
Season 2
British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 3 April 2017 - 29 April 2017
  • 14 January 2019 - 10 May 2019
