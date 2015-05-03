Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Home Fires 2015 - 2016 season 1

Home Fires season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Home Fires Seasons Season 1
Home Fires
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"Home Fires" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 May 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 May 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 May 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 June 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more