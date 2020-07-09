Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
There She Goes 2018 - 2020, season 2
There She Goes
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
9 July 2020
Production year
2020
Number of episodes
5
Runtime
2 hours 20 minutes
Series rating
8.1
Rate
13
votes
8.2
IMDb
"There She Goes" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Speech and Language
Season 2
Episode 1
9 July 2020
President's Day
Season 2
Episode 2
9 July 2020
Head Space
Season 2
Episode 3
9 July 2020
We Need to Talk about Rosie
Season 2
Episode 4
9 July 2020
Marmalade Chunks
Season 2
Episode 5
9 July 2020
