16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 August 2008
Production year
2008
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 36 minutes
Series rating
8.0
Rate
13
votes
8.3
IMDb
"How Not to Live Your Life" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Home Sweet Home
Season 1
Episode 1
12 August 2008
The Field Trip
Season 1
Episode 2
19 August 2008
Fake Wake
Season 1
Episode 3
26 August 2008
The Young Ones
Season 1
Episode 4
2 September 2008
Like Father, Like Don
Season 1
Episode 5
9 September 2008
The Break Up
Season 1
Episode 6
16 September 2008
