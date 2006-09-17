Menu
Spooks
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
17 September 2006
Production year
2006
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
8.1
Rate
13
votes
8.3
IMDb
"Spooks" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 5
Episode 1
17 September 2006
Episode 2
Season 5
Episode 2
17 September 2006
Episode 3
Season 5
Episode 3
18 September 2006
Episode 4
Season 5
Episode 4
25 September 2006
Episode 5
Season 5
Episode 5
2 October 2006
Episode 6
Season 5
Episode 6
9 October 2006
Episode 7
Season 5
Episode 7
16 October 2006
Episode 8
Season 5
Episode 8
23 October 2006
Episode 9
Season 5
Episode 9
30 October 2006
Episode 10
Season 5
Episode 10
13 November 2006
