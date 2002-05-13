Menu
Spooks 2002 - 2011 season 1

Original title Season 1
Season premiere 13 May 2002
Production year 2002
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Spooks" season 1 list of episodes.

Episode 1
Season 1 Episode 1
13 May 2002
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 May 2002
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 May 2002
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 June 2002
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 June 2002
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 June 2002
