Rising Impact 2024, season 2
Kinoafisha
TV Shows
Rising Impact
Seasons
Season 2
Raijingu Inpakuto
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
6 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
14
Runtime
5 hours 36 minutes
Series rating
7.4
Rate
13
votes
7.7
IMDb
Rising Impact List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Worthy New Opponents
Season 2
Episode 1
6 August 2024
The Door to One’s Soul
Season 2
Episode 2
6 August 2024
Camelot Cup Competition!
Season 2
Episode 3
6 August 2024
An Awakened Power
Season 2
Episode 4
6 August 2024
The Brits Go Into Overdrive
Season 2
Episode 5
6 August 2024
The Way to Victory
Season 2
Episode 6
6 August 2024
The Dark Nobleman
Season 2
Episode 7
6 August 2024
Monsters
Season 2
Episode 8
6 August 2024
An Approaching Destiny
Season 2
Episode 9
6 August 2024
Heart of Glass
Season 2
Episode 10
6 August 2024
Awaken!
Season 2
Episode 11
6 August 2024
A Contest of Gift
Season 2
Episode 12
6 August 2024
To the Top
Season 2
Episode 13
6 August 2024
See You Again!
Season 2
Episode 14
6 August 2024
TV series release schedule
