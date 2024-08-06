Menu
Rising Impact 2024, season 2

Rising Impact season 2 poster
Raijingu Inpakuto
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 36 minutes

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Rising Impact List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Worthy New Opponents
Season 2 Episode 1
6 August 2024
The Door to One’s Soul
Season 2 Episode 2
6 August 2024
Camelot Cup Competition!
Season 2 Episode 3
6 August 2024
An Awakened Power
Season 2 Episode 4
6 August 2024
The Brits Go Into Overdrive
Season 2 Episode 5
6 August 2024
The Way to Victory
Season 2 Episode 6
6 August 2024
The Dark Nobleman
Season 2 Episode 7
6 August 2024
Monsters
Season 2 Episode 8
6 August 2024
An Approaching Destiny
Season 2 Episode 9
6 August 2024
Heart of Glass
Season 2 Episode 10
6 August 2024
Awaken!
Season 2 Episode 11
6 August 2024
A Contest of Gift
Season 2 Episode 12
6 August 2024
To the Top
Season 2 Episode 13
6 August 2024
See You Again!
Season 2 Episode 14
6 August 2024
