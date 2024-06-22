Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rising Impact 2024, season 1

Rising Impact season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rising Impact Seasons Season 1
Raijingu Inpakuto
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Rising Impact" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Восходящий удар» главным действующим лицом этой истории становится ученик третьего класса по имени Гавейн Нанауми. Жизнь школьника меняется, когда у него нечаянно обнаруживается природный талант к игре в гольф. Юный Гавейн живет в горах в маленьком поселке. Развлечений там мало, и Гавейн часто ходит по окрестностям. В один из дней он знакомится с женщиной, которая играет в гольф. Мальчик сразу же влюбляется в новый вид спорта. С разрешения деда он едет в Токио, чтобы заняться игрой всерьез.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Rising Impact List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Encountering a Dream
Season 1 Episode 1
22 June 2024
The Importance of Each Stroke
Season 1 Episode 2
22 June 2024
Twin Peaks of Talent
Season 1 Episode 3
22 June 2024
First Tournament
Season 1 Episode 4
22 June 2024
Camelot Academy
Season 1 Episode 5
22 June 2024
Uncrowned Prince
Season 1 Episode 6
22 June 2024
An Explosive Situation
Season 1 Episode 7
22 June 2024
The Tryouts Begin
Season 1 Episode 8
22 June 2024
Stubbornness and Pride
Season 1 Episode 9
22 June 2024
Playoffs
Season 1 Episode 10
22 June 2024
A Venerable Visitor
Season 1 Episode 11
22 June 2024
To the Battlefield!
Season 1 Episode 12
22 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more