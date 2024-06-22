В 1-м сезоне сериала «Восходящий удар» главным действующим лицом этой истории становится ученик третьего класса по имени Гавейн Нанауми. Жизнь школьника меняется, когда у него нечаянно обнаруживается природный талант к игре в гольф. Юный Гавейн живет в горах в маленьком поселке. Развлечений там мало, и Гавейн часто ходит по окрестностям. В один из дней он знакомится с женщиной, которая играет в гольф. Мальчик сразу же влюбляется в новый вид спорта. С разрешения деда он едет в Токио, чтобы заняться игрой всерьез.