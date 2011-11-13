Menu
Garrow's Law 2009 - 2011, season 3
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
13 November 2011
Production year
2011
Number of episodes
4
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
11
votes
8.3
IMDb
"Garrow's Law" season 3 list of episodes.
Episode 1
Season 3
Episode 1
13 November 2011
Episode 2
Season 3
Episode 2
20 November 2011
Episode 3
Season 3
Episode 3
27 November 2011
Episode 4
Season 3
Episode 4
4 December 2011
