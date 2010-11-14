Menu
Garrow's Law 2009 - 2011 season 2

Garrow's Law season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Garrow's Law Seasons Season 2
Garrow's Law
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

"Garrow's Law" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
14 November 2010
Episode 2
Season 2 Episode 2
20 November 2010
Episode 3
Season 2 Episode 3
28 November 2010
Episode 4
Season 2 Episode 4
5 December 2010
