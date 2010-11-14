Menu
Garrow's Law 2009 - 2011 season 2
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
14 November 2010
Production year
2010
Number of episodes
4
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
11
votes
8.3
IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
14 November 2010
Episode 2
Season 2
Episode 2
20 November 2010
Episode 3
Season 2
Episode 3
28 November 2010
Episode 4
Season 2
Episode 4
5 December 2010
